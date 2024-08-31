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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

6 гротенов 1857 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 6 гротенов 1857 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 6 гротенов 1857 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,493)
  • Вес 2,92 гр
  • Чистого серебра (0,0463 oz) 1,4396 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 311,099

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 6 гротенов
  • Год 1857
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 6 гротенов 1857 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Александр - November 16, 2022
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Monnaies d'Antan - May 29, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Coinhouse - September 28, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Heritage - July 13, 2017
Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Heritage - July 13, 2017
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1857 на аукционе Karamitsos - July 3, 2015
Продавец Karamitsos
Дата 3 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 гротенов 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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