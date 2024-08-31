Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
6 гротенов 1857 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,493)
- Вес 2,92 гр
- Чистого серебра (0,0463 oz) 1,4396 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 311,099
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 6 гротенов
- Год 1857
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 6 гротенов 1857 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2017
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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