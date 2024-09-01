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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1857 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 гротенов 1857
Средняя цена 100 $
Продажи
0 23
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