Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
12 гротенов 1846 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,740)
- Вес 3,889 гр
- Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 56,112
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 12 гротенов
- Год 1846
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2015.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Где продать?
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