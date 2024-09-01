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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

12 гротенов 1846 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 12 гротенов 1846 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 12 гротенов 1846 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 3,889 гр
  • Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 56,112

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 12 гротенов
  • Год 1846
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2015.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бремен 12 гротенов 1846 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Бремен 12 гротенов 1846 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 гротенов 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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