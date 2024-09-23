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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
36 гротенов 1846
Средняя цена 100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
12 гротенов 1846
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
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