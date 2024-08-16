Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1846 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 85,396
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1846
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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