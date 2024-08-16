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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1846 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1846 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1846 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 85,396

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1846
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • BAC (2)
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • HERVERA (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе BAC - March 22, 2017
Продавец BAC
Дата 22 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе BAC - November 2, 2016
Продавец BAC
Дата 2 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1846 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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