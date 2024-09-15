Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

2 1/2 шварена 1802 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 2 1/2 шварена 1802 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 2 1/2 шварена 1802 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,7 - 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 156,926

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 2 1/2 шварена
  • Год 1802
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1802 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Herrero (1)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (2)
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе CNG - October 24, 2017
Продавец CNG
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1802 на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 1/2 шварена 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бремена Каталог монет Вольного ганзейского города Монеты Бремена 1802 года Все бременские монеты бременские медные монеты бременские монеты номиналом 2 1/2 шварена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск