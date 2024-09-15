Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
2 1/2 шварена 1802 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,7 - 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 156,926
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 2 1/2 шварена
- Год 1802
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1802 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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