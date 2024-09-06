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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1802 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 шварена 1802
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
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