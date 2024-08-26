Каталог монет мира

Монеты мира - список монет с ценами
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медно-никель $270 - 0 17
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976 "Марцелий Новотко"
Железо $320 - 2 4
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 D
Никель $110 $750 0 292
Польша, II Республика
20 грошей 1923 WJ
Никель $300 $1,100 0 112
Польша, II Республика
50 грошей 1923 WJ
Золото $1,200 - 9 763
Польша, II Республика
20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
Медно-никель - $50 0 3
Польша, III Республика до деноминации
100 злотых 1990 MW
Железо - $95 2 4
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 D
Сталь $1,300 $110 0 9
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder"
Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 63
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994 MW
Медно-никель $210 - 0 10
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1991 MW
Никель $180 - 0 137
Польша, II Республика
10 грошей 1923 WJ
Никель $210 - 0 218
Польша, II Республика
1 злотый 1929
Железо $410 $90 2 7
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 D
Алюминий $120 - 0 15
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973 MW
Золото $820 - 15 1407
Польша, II Республика
10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
Алюминий $70 - 0 169
Польша, Народная Республика
5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак"
Медно-никель $100 - 0 76
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Медно-никель
Медно-никель $130 $70 0 23
Польша, Народная Республика
20 злотых 1986 MW
Серебро $190 - 2 1320
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Ян III Собеский"
Алюминий $60 - 0 64
Польша, Народная Республика
1 злотый 1984 MW
Алюминий $120 - 0 90
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Алюминий
Алюминий $35 $60 0 39
Польша, Народная Республика
1 злотый 1986 MW
Серебро $140 - 0 1178
Польша, Август III
Орт (18 грошей) 1754 EC "Коронный"
Медно-никель $30 $7 0 9
Польша, Народная Республика
20 злотых 1990 MW. Медно-никель
Серебро $85 $5,600 2 874
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония". Без знака монетного двора
Алюминий $100 - 0 34
Польша, Народная Республика
1 грош 1949
Серебро $220 $4,000 2 1164
Польша, II Республика
10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт"
Медно-никель $570 - 0 3
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1991 MW
Алюминий $65 - 0 33
Польша, Народная Республика
1 злотый 1985 MW
Алюминий $290 - 0 10
Польша, Народная Республика
Пробный 1 грош 1949. Алюминий
Латунь $130 - 0 12
Польша, Народная Республика
5 злотых 1984 MW
Серебро $560 $630 1 576
Польша, II Республика
5 злотых 1928 "Ника"
Алюминий $130 - 0 15
Польша, Народная Республика
10 грошей 1972 MW
Медно-никель $430 $120 0 10
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 F
Серебро $210 - 1 443
Польша, II Республика
1 злотый 1924 "Женщина с колосьями"
Медно-никель $45 - 0 18
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976
Алюминий $35 - 0 65
Польша, Народная Республика
1 злотый 1974 MW
Медно-никель $30 - 0 6
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1992 MW
Алюминий $45 - 0 19
Польша, Народная Республика
10 грошей 1974
Медно-никелевый + бронза алюминий $45 - 0 26
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW
Алюминий $65 - 0 15
Польша, Народная Республика
50 грошей 1978. Без знака монетного двора
Серебро $380 $3,200 1 772
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
Серебро $70 - 4 1379
Польша, II Республика
10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
Железо $530 - 0 6
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 F
Медно-никель $40 - 0 38
Польша, Народная Республика
20 злотых 1973
Серебро $90 - 1 601
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония"
Серебро $120 - 3 972
Польша, II Республика
5 злотых 1936 JA "Парусник"
Алюминий $70 $55 0 9
Польша, Народная Республика
1 злотый 1990 MW
Медно-никель $150 $1,500 1 511
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 G "Bank deutscher Länder"
Медно-никель - $45 0 5
Польша, III Республика до деноминации
50 злотых 1990 MW
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