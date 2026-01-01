United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952
Coins catalog of Elizabeth I (1559-1602)
Total added coins: 29
Coin catalogElizabeth I1559-1602
Prices of coins of Elizabeth I
PhotoDescriptionMetalAv. priceUNCAv. pricePROOFSales
Gold$27,000-0261
Sovereign no date (1559-1600). Chains on the draw grate
Gold$23,000-01
Crown no date (1559-1578). Line border
Gold$6,200-039
Crown no date (1583-1603)
Gold$4,900-09
Crown no date (1559-1578). Broad bust
Gold$32,000-0240
Pound no date (1583-1603)
Gold$3,100-011
Halfcrown no date (1559-1578). Broad bust
Gold$30,000-01
Halfcrown no date (1559-1578). Line border
Gold$4,400-031
Crown no date (1559-1578). Dot border
Gold$22,000-07
Halfcrown no date (1561-1570)
Gold$8,200-02
Half Angel no date (1559-1578). Z.HIB
Gold$5,200-031
Halfcrown no date (1559-1578). Dot border
Gold$27,000-075
Half pound no date (1583-1603)
Gold$15,000-014
Crown no date (1561-1570)
Gold$7,200-032
Half pound no date (1559-1578). Broad bust
Gold$86,000-07
Sovereign no date (1559-1578). Grille without chains
Gold$7,000-035
Halfcrown no date (1583-1603)
Gold$20,000-057
Half pound no date (1561-1570)
Gold$30,000-03
Half pound no date (1559-1578). Line border
Gold$6,000-020
Angel no date (1559-1578). Ship to the left
Gold$7,800-018
Angel no date (1559-1578). Line border
Gold$7,300-0154
Half pound no date (1559-1578). Dot border
Gold--00
Half Angel no date (1559-1578). Dot border. Without "E"
Gold$83,000-024
Ryal no date (1583-1600)
Gold$8,700-07
Angel no date (1559-1578). Border with dots on one side
Gold$6,300-0215
Angel no date (1559-1603). Dot border
Gold$6,300-068
Half Angel no date (1559-1578). Dot border
Gold$7,600-02
Half pound no date (1559-1578). Small portrait
Gold--00
Half Angel no date (1559-1578). Line border
Gold$3,700-073
1/4 Angel no date (1559-1578)
