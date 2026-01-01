flag
Coins catalog of Elizabeth I (1559-1602)

Total added coins: 29

Period of Elizabeth I
Coin catalogElizabeth I1559-1602
PhotoDescriptionMetalAv. priceUNCAv. pricePROOFSales
Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Sovereign no date (1559-1600). Chains on the draw grate
Gold$27,000-0261Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Crown no date (1559-1578). Line border
Gold$23,000-01Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Crown no date (1583-1603)
Gold$6,200-039Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Crown no date (1559-1578). Broad bust
Gold$4,900-09Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Pound no date (1583-1603)
Gold$32,000-0240Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Halfcrown no date (1559-1578). Broad bust
Gold$3,100-011Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Halfcrown no date (1559-1578). Line border
Gold$30,000-01Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Crown no date (1559-1578). Dot border
Gold$4,400-031Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Halfcrown no date (1561-1570)
Gold$22,000-07Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half Angel no date (1559-1578). Z.HIB
Gold$8,200-02Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Halfcrown no date (1559-1578). Dot border
Gold$5,200-031Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half pound no date (1583-1603)
Gold$27,000-075Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Crown no date (1561-1570)
Gold$15,000-014Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half pound no date (1559-1578). Broad bust
Gold$7,200-032Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Sovereign no date (1559-1578). Grille without chains
Gold$86,000-07Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Halfcrown no date (1583-1603)
Gold$7,000-035Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half pound no date (1561-1570)
Gold$20,000-057Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half pound no date (1559-1578). Line border
Gold$30,000-03Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Angel no date (1559-1578). Ship to the left
Gold$6,000-020Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Angel no date (1559-1578). Line border
Gold$7,800-018Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half pound no date (1559-1578). Dot border
Gold$7,300-0154Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half Angel no date (1559-1578). Dot border. Without "E"
Gold--00Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Ryal no date (1583-1600)
Gold$83,000-024Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Angel no date (1559-1578). Border with dots on one side
Gold$8,700-07Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Angel no date (1559-1603). Dot border
Gold$6,300-0215Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half Angel no date (1559-1578). Dot border
Gold$6,300-068Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half pound no date (1559-1578). Small portrait
Gold$7,600-02Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
Half Angel no date (1559-1578). Line border
Gold--00Coin photoCoin photo
United Kingdom, Elizabeth I
1/4 Angel no date (1559-1578)
Gold$3,700-073
