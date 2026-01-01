flag
United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952

Coins of United Kingdom 1604

Gold coins

Obverse Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Average price13000 $
Sales
0134
Obverse Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Average price59000 $
Sales
031
Obverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Angel no date (1604-1619) Second coinage
Average price6600 $
Sales
019
Obverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Angel no date (1604-1619) Second coinageHole
Average price1900 $
Sales
021
Obverse Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Average price21000 $
Sales
02
Obverse Unite no date (1604-1619) Second bust
Reverse Unite no date (1604-1619) Second bust
Unite no date (1604-1619) Second bust
Average price3200 $
Sales
1159
Obverse Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Reverse Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Average price4200 $
Sales
0346
Obverse Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Average price1900 $
Sales
3142
Obverse Sovereign no date (1603-1604) First bust
Reverse Sovereign no date (1603-1604) First bust
Sovereign no date (1603-1604) First bust
Average price48000 $
Sales
021
Obverse Sovereign no date (1603-1604) Second bust
Reverse Sovereign no date (1603-1604) Second bust
Sovereign no date (1603-1604) Second bustDecorated armor
Average price35000 $
Sales
09
Obverse Half Sovereign no date (1603-1604)
Reverse Half Sovereign no date (1603-1604)
Half Sovereign no date (1603-1604)
Average price61000 $
Sales
01
Obverse Double crown no date (1604-1619) Third bust
Reverse Double crown no date (1604-1619) Third bust
Double crown no date (1604-1619) Third bust
Average price2100 $
Sales
022
Obverse Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Reverse Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Average price2000 $
Sales
076
Obverse Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price2200 $
Sales
092
Obverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Crown no date (1603-1604) First coinage
Average price13000 $
Sales
07
Obverse Crown no date (1604-1619) First bust
Reverse Crown no date (1604-1619) First bust
Crown no date (1604-1619) First bust
Average price1800 $
Sales
183
Obverse Crown no date (1604-1619) Third bust
Reverse Crown no date (1604-1619) Third bust
Crown no date (1604-1619) Third bust
Average price1500 $
Sales
047
Obverse Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price880 $
Sales
052
Obverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Reverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Crown no date (1604-1619) Thistle
Average price1500 $
Sales
160
Obverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Reverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Crown no date (1604-1619) ThistleIR on one side or absent
Average price880 $
Sales
07
Obverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Average price5000 $
Sales
07
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Average price610 $
Sales
051
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Average price460 $
Sales
024
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price630 $
Sales
054

Silver coins

Obverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Crown no date (1603-1604) First coinage
Average price9200 $
Sales
038
Obverse Crown no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Crown no date (1604-1619) Second coinage
Crown no date (1604-1619) Second coinageQVAE DEVS
Average price4900 $
Sales
074
Obverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Average price5700 $
Sales
012
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Average price1600 $
Sales
018
Obverse Shilling no date (1603-1604) First bust
Reverse Shilling no date (1603-1604) First bust
Shilling no date (1603-1604) First bust
Average price620 $
Sales
058
Obverse Shilling no date (1603-1604) Second bust
Reverse Shilling no date (1603-1604) Second bust
Shilling no date (1603-1604) Second bust
Average price140 $
Sales
1126
Obverse Shilling no date (1604-1619) Third bust
Reverse Shilling no date (1604-1619) Third bust
Shilling no date (1604-1619) Third bust
Average price240 $
Sales
0132
Obverse Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Reverse Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Average price3600 $
Sales
2143
Obverse Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Average price260 $
Sales
0110
Obverse Sixpence 1604 Second bust
Reverse Sixpence 1604 Second bust
Sixpence 1604 Second bust
Average price210 $
Sales
013
Obverse Sixpence 1604 Third bust
Reverse Sixpence 1604 Third bust
Sixpence 1604 Third bust
Average price1600 $
Sales
025
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1603-1604) First bust
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1603-1604) First bust
2 Pence (Halfgroat) no date (1603-1604) First bust
Average price220 $
Sales
137
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
Average price110 $
Sales
187
Obverse Penny no date (1603-1604) First bust
Reverse Penny no date (1603-1604) First bust
Penny no date (1603-1604) First bust
Average price440 $
Sales
06
Obverse Penny no date (1603-1604) Second bust
Reverse Penny no date (1603-1604) Second bust
Penny no date (1603-1604) Second bust
Average price110 $
Sales
012
Obverse Penny no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Penny no date (1604-1619) Second coinage
Penny no date (1604-1619) Second coinage
Average price120 $
Sales
045
Obverse Halfpenny no date (1603-1604) First coinage
Reverse Halfpenny no date (1603-1604) First coinage
Halfpenny no date (1603-1604) First coinage
Average price300 $
Sales
014
Obverse Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Average price140 $
Sales
027

Copper coins

Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)
Average price130 $
Sales
045
Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)Oval shape
Average price190 $
Sales
06
