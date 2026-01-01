Catalog
United Kingdom
Period:
1559-1952
1559-1952
Elizabeth I
1559-1602
James I
1603-1625
Charles I
1625-1649
Commonwealth
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Charles II
1660-1685
James II
1685-1688
William III and Mary II
1689-1694
William III
1694-1702
Anne
1702-1714
George I
1714-1727
George II
1727-1760
George III
1760-1820
George IV
1820-1830
William IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
George VI
1936-1952
Home
Catalog
United Kingdom
1607
Coins of United Kingdom 1607
Select a category
All
All
Gold
Silver
Copper
Gold coins
Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Average price
13000 $
Sales
0
134
Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Average price
59000 $
Sales
0
31
Angel no date (1604-1619) Second coinage
Average price
6600 $
Sales
0
19
Angel no date (1604-1619) Second coinage
Hole
Average price
1900 $
Sales
0
21
Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Average price
21000 $
Sales
0
2
Unite no date (1604-1619) Second bust
Average price
3200 $
Sales
1
159
Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Average price
4200 $
Sales
0
346
Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Average price
1900 $
Sales
3
142
Double crown no date (1604-1619) Third bust
Average price
2100 $
Sales
0
22
Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Average price
2000 $
Sales
0
76
Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price
2200 $
Sales
0
92
Crown no date (1604-1619) First bust
Average price
1800 $
Sales
1
83
Crown no date (1604-1619) Third bust
Average price
1500 $
Sales
0
47
Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price
880 $
Sales
0
52
Crown no date (1604-1619) Thistle
Average price
1500 $
Sales
1
60
Crown no date (1604-1619) Thistle
IR on one side or absent
Average price
880 $
Sales
0
7
Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Average price
610 $
Sales
0
51
Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Average price
460 $
Sales
0
24
Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price
630 $
Sales
0
54
Silver coins
Crown no date (1604-1619) Second coinage
QVAE DEVS
Average price
4900 $
Sales
0
74
Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Average price
1600 $
Sales
0
18
Shilling no date (1604-1619) Third bust
Average price
240 $
Sales
0
132
Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Average price
3600 $
Sales
2
143
Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Average price
260 $
Sales
0
110
Sixpence 1607 Fourth bust
Average price
190 $
Sales
0
19
2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
Average price
110 $
Sales
1
87
Penny no date (1604-1619) Second coinage
Average price
120 $
Sales
0
45
Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Average price
140 $
Sales
0
27
Copper coins
Farthing no date (1603-1625)
Average price
130 $
Sales
0
45
Farthing no date (1603-1625)
Oval shape
Average price
190 $
Sales
0
6
