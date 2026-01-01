Catalog
Auctions
Pricing
NGC Grading
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
United Kingdom
Period:
1559-1952
1559-1952
Elizabeth I
1559-1602
James I
1603-1625
Charles I
1625-1649
Commonwealth
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Charles II
1660-1685
James II
1685-1688
William III and Mary II
1689-1694
William III
1694-1702
Anne
1702-1714
George I
1714-1727
George II
1727-1760
George III
1760-1820
George IV
1820-1830
William IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
George VI
1936-1952
Home
Catalog
United Kingdom
1572
Coins of United Kingdom 1572
Select a category
All
All
Gold
Gold coins
Sovereign no date (1559-1578)
Grille without chains
Average price
86000 $
Sales
0
7
Sovereign no date (1559-1600)
Chains on the draw grate
Average price
27000 $
Sales
0
261
Angel no date (1559-1578)
Line border
Average price
7800 $
Sales
0
18
Angel no date (1559-1578)
Border with dots on one side
Average price
8700 $
Sales
0
7
Angel no date (1559-1603)
Dot border
Average price
6300 $
Sales
0
215
Angel no date (1559-1578)
Ship to the left
Average price
6000 $
Sales
0
20
Half Angel no date (1559-1578)
Line border
Average price
—
Sales
0
0
Half Angel no date (1559-1578)
Z.HIB
Average price
8200 $
Sales
0
2
Half Angel no date (1559-1578)
Dot border
Average price
6300 $
Sales
0
68
Half Angel no date (1559-1578)
Dot border. Without "E"
Average price
—
Sales
0
0
1/4 Angel no date (1559-1578)
Average price
3700 $
Sales
0
73
Half pound no date (1559-1578)
Line border
Average price
30000 $
Sales
0
3
Half pound no date (1559-1578)
Dot border
Average price
7300 $
Sales
0
154
Half pound no date (1559-1578)
Small portrait
Average price
7600 $
Sales
0
2
Half pound no date (1559-1578)
Broad bust
Average price
7200 $
Sales
0
32
Crown no date (1559-1578)
Line border
Average price
23000 $
Sales
0
1
Crown no date (1559-1578)
Dot border
Average price
4400 $
Sales
0
31
Crown no date (1559-1578)
Broad bust
Average price
4900 $
Sales
0
9
Halfcrown no date (1559-1578)
Line border
Average price
30000 $
Sales
0
1
Halfcrown no date (1559-1578)
Dot border
Average price
5200 $
Sales
0
31
Halfcrown no date (1559-1578)
Broad bust
Average price
3100 $
Sales
0
11
Category
Year
Search