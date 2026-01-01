flag
United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952

Coins of United Kingdom 1603

Gold coins (Elizabeth I)

Obverse Angel no date (1559-1603)
Reverse Angel no date (1559-1603)
Angel no date (1559-1603)Dot border
Average price6300 $
Sales
0215
Obverse Pound no date (1583-1603)
Reverse Pound no date (1583-1603)
Pound no date (1583-1603)
Average price32000 $
Sales
0240
Obverse Half pound no date (1583-1603)
Reverse Half pound no date (1583-1603)
Half pound no date (1583-1603)
Average price27000 $
Sales
075
Obverse Crown no date (1583-1603)
Reverse Crown no date (1583-1603)
Crown no date (1583-1603)
Average price6200 $
Sales
039
Obverse Halfcrown no date (1583-1603)
Reverse Halfcrown no date (1583-1603)
Halfcrown no date (1583-1603)
Average price7000 $
Sales
035

Gold coins (James I)

Obverse Sovereign no date (1603-1604) First bust
Reverse Sovereign no date (1603-1604) First bust
Sovereign no date (1603-1604) First bust
Average price48000 $
Sales
021
Obverse Sovereign no date (1603-1604) Second bust
Reverse Sovereign no date (1603-1604) Second bust
Sovereign no date (1603-1604) Second bustDecorated armor
Average price35000 $
Sales
09
Obverse Half Sovereign no date (1603-1604)
Reverse Half Sovereign no date (1603-1604)
Half Sovereign no date (1603-1604)
Average price61000 $
Sales
01
Obverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Crown no date (1603-1604) First coinage
Average price13000 $
Sales
07
Obverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Average price5000 $
Sales
07

Silver coins

Obverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Crown no date (1603-1604) First coinage
Crown no date (1603-1604) First coinage
Average price9200 $
Sales
038
Obverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Reverse Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Halfcrown no date (1603-1604) First coinage
Average price5700 $
Sales
012
Obverse Shilling no date (1603-1604) First bust
Reverse Shilling no date (1603-1604) First bust
Shilling no date (1603-1604) First bust
Average price620 $
Sales
058
Obverse Shilling no date (1603-1604) Second bust
Reverse Shilling no date (1603-1604) Second bust
Shilling no date (1603-1604) Second bust
Average price140 $
Sales
1126
Obverse Sixpence 1603 First bust
Reverse Sixpence 1603 First bust
Sixpence 1603 First bust
Average price540 $
Sales
086
Obverse Sixpence 1603 Second bust
Reverse Sixpence 1603 Second bust
Sixpence 1603 Second bust
Average price360 $
Sales
09
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1603-1604) First bust
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1603-1604) First bust
2 Pence (Halfgroat) no date (1603-1604) First bust
Average price220 $
Sales
137
Obverse Penny no date (1603-1604) First bust
Reverse Penny no date (1603-1604) First bust
Penny no date (1603-1604) First bust
Average price440 $
Sales
06
Obverse Penny no date (1603-1604) Second bust
Reverse Penny no date (1603-1604) Second bust
Penny no date (1603-1604) Second bust
Average price110 $
Sales
012
Obverse Halfpenny no date (1603-1604) First coinage
Reverse Halfpenny no date (1603-1604) First coinage
Halfpenny no date (1603-1604) First coinage
Average price300 $
Sales
014

Copper coins

Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)
Average price130 $
Sales
045
Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)Oval shape
Average price190 $
Sales
06
Category
Year
Search