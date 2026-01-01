flag
United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952

Coins of United Kingdom 1559

Gold coins

Obverse Sovereign no date (1559-1578)
Reverse Sovereign no date (1559-1578)
Sovereign no date (1559-1578)Grille without chains
Average price86000 $
Sales
07
Obverse Sovereign no date (1559-1600)
Reverse Sovereign no date (1559-1600)
Sovereign no date (1559-1600)Chains on the draw grate
Average price27000 $
Sales
0261
Obverse Angel no date (1559-1578)
Reverse Angel no date (1559-1578)
Angel no date (1559-1578)Line border
Average price7800 $
Sales
018
Obverse Angel no date (1559-1578)
Reverse Angel no date (1559-1578)
Angel no date (1559-1578)Border with dots on one side
Average price8700 $
Sales
07
Obverse Angel no date (1559-1603)
Reverse Angel no date (1559-1603)
Angel no date (1559-1603)Dot border
Average price6300 $
Sales
0215
Obverse Angel no date (1559-1578)
Reverse Angel no date (1559-1578)
Angel no date (1559-1578)Ship to the left
Average price6000 $
Sales
020
Obverse Half Angel no date (1559-1578)
Reverse Half Angel no date (1559-1578)
Half Angel no date (1559-1578)Line border
Average price
Sales
00
Obverse Half Angel no date (1559-1578)
Reverse Half Angel no date (1559-1578)
Half Angel no date (1559-1578)Z.HIB
Average price8200 $
Sales
02
Obverse Half Angel no date (1559-1578)
Reverse Half Angel no date (1559-1578)
Half Angel no date (1559-1578)Dot border
Average price6300 $
Sales
068
Obverse Half Angel no date (1559-1578)
Reverse Half Angel no date (1559-1578)
Half Angel no date (1559-1578)Dot border. Without "E"
Average price
Sales
00
Obverse 1/4 Angel no date (1559-1578)
Reverse 1/4 Angel no date (1559-1578)
1/4 Angel no date (1559-1578)
Average price3700 $
Sales
073
Obverse Half pound no date (1559-1578)
Reverse Half pound no date (1559-1578)
Half pound no date (1559-1578)Line border
Average price30000 $
Sales
03
Obverse Half pound no date (1559-1578)
Reverse Half pound no date (1559-1578)
Half pound no date (1559-1578)Dot border
Average price7300 $
Sales
0154
Obverse Half pound no date (1559-1578)
Reverse Half pound no date (1559-1578)
Half pound no date (1559-1578)Small portrait
Average price7600 $
Sales
02
Obverse Half pound no date (1559-1578)
Reverse Half pound no date (1559-1578)
Half pound no date (1559-1578)Broad bust
Average price7200 $
Sales
032
Obverse Crown no date (1559-1578)
Reverse Crown no date (1559-1578)
Crown no date (1559-1578)Line border
Average price23000 $
Sales
01
Obverse Crown no date (1559-1578)
Reverse Crown no date (1559-1578)
Crown no date (1559-1578)Dot border
Average price4400 $
Sales
031
Obverse Crown no date (1559-1578)
Reverse Crown no date (1559-1578)
Crown no date (1559-1578)Broad bust
Average price4900 $
Sales
09
Obverse Halfcrown no date (1559-1578)
Reverse Halfcrown no date (1559-1578)
Halfcrown no date (1559-1578)Line border
Average price30000 $
Sales
01
Obverse Halfcrown no date (1559-1578)
Reverse Halfcrown no date (1559-1578)
Halfcrown no date (1559-1578)Dot border
Average price5200 $
Sales
031
Obverse Halfcrown no date (1559-1578)
Reverse Halfcrown no date (1559-1578)
Halfcrown no date (1559-1578)Broad bust
Average price3100 $
Sales
011
