Coins of United Kingdom 1606

Gold coins

Obverse Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Rose Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Average price13000 $
Sales
0134
Obverse Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Spur Ryal no date (1604-1619) Second coinage
Average price59000 $
Sales
031
Obverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Angel no date (1604-1619) Second coinage
Average price6600 $
Sales
019
Obverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Angel no date (1604-1619) Second coinage
Angel no date (1604-1619) Second coinageHole
Average price1900 $
Sales
021
Obverse Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Half Angel no date (1604-1619) Second coinage
Average price21000 $
Sales
02
Obverse Unite no date (1604-1619) Second bust
Reverse Unite no date (1604-1619) Second bust
Unite no date (1604-1619) Second bust
Average price3200 $
Sales
1159
Obverse Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Reverse Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Unite no date (1604-1619) Fourth bust
Average price4200 $
Sales
0346
Obverse Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Unite no date (1604-1619) Quintus bust
Average price1900 $
Sales
3142
Obverse Double crown no date (1604-1619) Third bust
Reverse Double crown no date (1604-1619) Third bust
Double crown no date (1604-1619) Third bust
Average price2100 $
Sales
022
Obverse Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Reverse Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Double crown no date (1604-1619) Fourth bust
Average price2000 $
Sales
076
Obverse Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Double crown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price2200 $
Sales
092
Obverse Crown no date (1604-1619) First bust
Reverse Crown no date (1604-1619) First bust
Crown no date (1604-1619) First bust
Average price1800 $
Sales
183
Obverse Crown no date (1604-1619) Third bust
Reverse Crown no date (1604-1619) Third bust
Crown no date (1604-1619) Third bust
Average price1500 $
Sales
047
Obverse Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Crown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price880 $
Sales
052
Obverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Reverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Crown no date (1604-1619) Thistle
Average price1500 $
Sales
160
Obverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Reverse Crown no date (1604-1619) Thistle
Crown no date (1604-1619) ThistleIR on one side or absent
Average price880 $
Sales
07
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Halfcrown no date (1604-1619) First bust
Average price610 $
Sales
051
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Halfcrown no date (1604-1619) Third bust
Average price460 $
Sales
024
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Halfcrown no date (1604-1619) Quintus bust
Average price630 $
Sales
054

Silver coins

Obverse Crown no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Crown no date (1604-1619) Second coinage
Crown no date (1604-1619) Second coinageQVAE DEVS
Average price4900 $
Sales
074
Obverse Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Halfcrown no date (1604-1619) Second coinage
Average price1600 $
Sales
018
Obverse Shilling no date (1604-1619) Third bust
Reverse Shilling no date (1604-1619) Third bust
Shilling no date (1604-1619) Third bust
Average price240 $
Sales
0132
Obverse Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Reverse Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Shilling no date (1604-1619) Fourth bust
Average price3600 $
Sales
2143
Obverse Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Reverse Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Shilling no date (1604-1619) Quintus bust
Average price260 $
Sales
0110
Obverse Sixpence 1606 Third bust
Reverse Sixpence 1606 Third bust
Sixpence 1606 Third bust
Average price
Sales
00
Obverse Sixpence 1606 Fourth bust
Reverse Sixpence 1606 Fourth bust
Sixpence 1606 Fourth bust
Average price410 $
Sales
029
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
2 Pence (Halfgroat) no date (1604-1619) Second coinage
Average price110 $
Sales
187
Obverse Penny no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Penny no date (1604-1619) Second coinage
Penny no date (1604-1619) Second coinage
Average price120 $
Sales
045
Obverse Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Reverse Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Halfpenny no date (1604-1619) Second coinage
Average price140 $
Sales
027

Copper coins

Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)
Average price130 $
Sales
045
Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)Oval shape
Average price190 $
Sales
06
Category
Year
