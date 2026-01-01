flag
United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952

Coins of United Kingdom 1620

Gold coins

Obverse Laurel no date (1619-1625) First bust
Reverse Laurel no date (1619-1625) First bust
Laurel no date (1619-1625) First bust
Average price4700 $
Sales
044
Obverse Laurel no date (1619-1625) Second bust
Reverse Laurel no date (1619-1625) Second bust
Laurel no date (1619-1625) Second bust
Average price4500 $
Sales
063
Obverse Laurel no date (1619-1625) Third bust
Reverse Laurel no date (1619-1625) Third bust
Laurel no date (1619-1625) Third bust
Average price3200 $
Sales
081
Obverse Laurel no date (1619-1625) Fourth bust
Reverse Laurel no date (1619-1625) Fourth bust
Laurel no date (1619-1625) Fourth bust
Average price4500 $
Sales
1299
Obverse Laurel no date (1619-1625) Quintus bust
Reverse Laurel no date (1619-1625) Quintus bust
Laurel no date (1619-1625) Quintus bust
Average price7300 $
Sales
02
Obverse Half Laurel no date (1619-1625) First bust
Reverse Half Laurel no date (1619-1625) First bust
Half Laurel no date (1619-1625) First bust
Average price1600 $
Sales
117
Obverse Half Laurel no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Half Laurel no date (1619-1625) Third coinage
Half Laurel no date (1619-1625) Third coinage
Average price2700 $
Sales
0127
Obverse 1/4 laurel no date (1619-1625) Second bust
Reverse 1/4 laurel no date (1619-1625) Second bust
1/4 laurel no date (1619-1625) Second bust
Average price1500 $
Sales
0110
Obverse 1/4 laurel no date (1619-1625) Fourth bust
Reverse 1/4 laurel no date (1619-1625) Fourth bust
1/4 laurel no date (1619-1625) Fourth bust
Average price1200 $
Sales
198
Obverse Rose Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Rose Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Rose Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Average price32000 $
Sales
066
Obverse Rose Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Rose Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Rose Ryal no date (1619-1625) Third coinageUnadorned throne back
Average price44000 $
Sales
07
Obverse Spur Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Spur Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Spur Ryal no date (1619-1625) Third coinage
Average price83000 $
Sales
018
Obverse Angel no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Angel no date (1619-1625) Third coinage
Angel no date (1619-1625) Third coinage
Average price6700 $
Sales
08
Obverse Angel no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Angel no date (1619-1625) Third coinage
Angel no date (1619-1625) Third coinageHole
Average price810 $
Sales
05

Silver coins

Obverse Crown no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Crown no date (1619-1625) Third coinage
Crown no date (1619-1625) Third coinageUnder the rider, even ground or grass
Average price4200 $
Sales
0102
Obverse Crown no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Crown no date (1619-1625) Third coinage
Crown no date (1619-1625) Third coinagePlume above the shield
Average price2300 $
Sales
064
Obverse Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Average price890 $
Sales
0109
Obverse Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Halfcrown no date (1619-1625) Third coinageNo line under the horseman
Average price2400 $
Sales
01
Obverse Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Halfcrown no date (1619-1625) Third coinage
Halfcrown no date (1619-1625) Third coinagePlume above the shield
Average price810 $
Sales
046
Obverse Shilling no date (1619-1625) Sixth bust
Reverse Shilling no date (1619-1625) Sixth bust
Shilling no date (1619-1625) Sixth bust
Average price350 $
Sales
2264
Obverse Shilling no date (1619-1625) Sixth bust
Reverse Shilling no date (1619-1625) Sixth bust
Shilling no date (1619-1625) Sixth bustPlume above the shield
Average price2300 $
Sales
046
Obverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1619-1625) Third coinage
Reverse 2 Pence (Halfgroat) no date (1619-1625) Third coinage
2 Pence (Halfgroat) no date (1619-1625) Third coinage
Average price270 $
Sales
029
Obverse Penny no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Penny no date (1619-1625) Third coinage
Penny no date (1619-1625) Third coinage
Average price170 $
Sales
022
Obverse Penny no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Penny no date (1619-1625) Third coinage
Penny no date (1619-1625) Third coinageWithout an outline or on one side
Average price190 $
Sales
06
Obverse Halfpenny no date (1619-1625) Third coinage
Reverse Halfpenny no date (1619-1625) Third coinage
Halfpenny no date (1619-1625) Third coinage
Average price170 $
Sales
029

Copper coins

Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)
Average price130 $
Sales
045
Obverse Farthing no date (1603-1625)
Reverse Farthing no date (1603-1625)
Farthing no date (1603-1625)Oval shape
Average price190 $
Sales
06
