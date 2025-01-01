flag
RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991

Commemorative copper-nickel coins Rouble of USSR - Russia

Rouble 1965

20 Years of Victory
YearMarkDescriptionSalesSales
1965045
Rouble 1967

50 Years of the October Revolution
YearMarkDescriptionSalesSales
1967039
Rouble 1970

100th anniversary of the birth of V.I. Lenin
YearMarkDescriptionSalesSales
19700115
Rouble 1975

30 Years of Victory
YearMarkDescriptionSalesSales
1975ЛМД041
Rouble 1977

60 Years of the October Revolution
YearMarkDescriptionSalesSales
1977030
Rouble 1977

Olympics 1980. Emblem
YearMarkDescriptionSalesSales
1977029
Rouble 1978

Olympics 80. Kremlin
YearMarkDescriptionSalesSales
1978025
Rouble 1979

Olympics 80. University
YearMarkDescriptionSalesSales
1979026
Rouble 1979

Olympics 80. Obelisk to the Cosmonauts
YearMarkDescriptionSalesSales
1979024
Rouble 1980

Olympics 80. Yuri Dolgorukiy
YearMarkDescriptionSalesSales
1980029
Rouble 1980

Olympics 80. Olympic torch
YearMarkDescriptionSalesSales
1980016
Rouble 1981

Yuri Gagarin
YearMarkDescriptionSalesSales
1981015
Rouble 1981

Friendship forever
YearMarkDescriptionSalesSales
198109
Rouble 1982

60 years of the USSR
YearMarkDescriptionSalesSales
1982032
Rouble 1983

Valentina Tereshkova
YearMarkDescriptionSalesSales
1983041
Rouble 1983

Ivan Fyodorov
YearMarkDescriptionSalesSales
1983021
Rouble 1983

Karl Marx
YearMarkDescriptionSalesSales
1983024
Rouble 1984-1985

Aleksandr Pushkin
YearMarkDescriptionSalesSales
19840161985010
Rouble 1984

Dmitri Mendeleev
YearMarkDescriptionSalesSales
1984012
Rouble 1984

Aleksandr Popov
YearMarkDescriptionSalesSales
1984015
Rouble 1985

Vladimir Lenin
YearMarkDescriptionSalesSales
1985021
Rouble 1983-1985

Friedrich Engels
YearMarkDescriptionSalesSales
1983Date error - 1983091985026
Rouble 1985

40 Years of Victory
YearMarkDescriptionSalesSales
1985026
Rouble 1985

Youth Festival
YearMarkDescriptionSalesSales
1985014
Rouble 1984-1986

Mikhail Lomonosov
YearMarkDescriptionSalesSales
1984Date error - 198404198608
Rouble 1986

Year of Peace
YearMarkDescriptionSalesSales
1986015
Rouble 1987

Battle of Borodino 175th Anniversary - Soldiers
YearMarkDescriptionSalesSales
1987126
Rouble 1987

Battle of Borodino 175th Anniversary - Obelisk
YearMarkDescriptionSalesSales
1987133
Rouble 1987

Konstantin Tsiolkovsky
YearMarkDescriptionSalesSales
19870128
Rouble 1987

70 years of the October Revolution
YearMarkDescriptionSalesSales
1987030
Rouble 1988

Maxim Gorky
YearMarkDescriptionSalesSales
19880118
Rouble 1987-1988

Leo Tolstoy
YearMarkDescriptionSalesSales
1987Date error - 1987001988037
Rouble 1989

Modest Mussorgsky
YearMarkDescriptionSalesSales
1989086
Rouble 1989

Taras Shevchenko
YearMarkDescriptionSalesSales
1989075
Rouble 1989

Mikhail Lermontov
YearMarkDescriptionSalesSales
1989068
Rouble 1989

Niyazi
YearMarkDescriptionSalesSales
1989014
Rouble 1989

Mihai Eminescu
YearMarkDescriptionSalesSales
1989033
Rouble 1990

Anton Chekhov
YearMarkDescriptionSalesSales
1990136
Rouble 1990

Pyotr Tchaikovsky
YearMarkDescriptionSalesSales
1990142
Rouble 1990

Georgy Zhukov
YearMarkDescriptionSalesSales
1990052
Rouble 1990

Francysk Skaryna
YearMarkDescriptionSalesSales
19900118
Rouble 1990

Janis Rainis
YearMarkDescriptionSalesSales
19900108
Rouble 1990-1991

Alisher Navoi
YearMarkDescriptionSalesSales
1990Date error - 19900819910102
Rouble 1990-1991

Pyotr Lebedev
YearMarkDescriptionSalesSales
1990Date error - 1990001991067
Rouble 1991

Sergei Prokofiev
YearMarkDescriptionSalesSales
19910491991Date error - 195200
Rouble 1991

Makhtumkuli
YearMarkDescriptionSalesSales
1991079
Rouble 1991

Konstantin Ivanov
YearMarkDescriptionSalesSales
1991086
Rouble 1991

Nizami Ganjavi
YearMarkDescriptionSalesSales
19910104
Rouble 1991

Olympics - 1992. Running
YearMarkDescriptionSalesSales
199109
Rouble 1991

Olympics - 1992. Long jump
YearMarkDescriptionSalesSales
199108
Rouble 1991

Olympics - 1992. Wrestling
YearMarkDescriptionSalesSales
1991010
Rouble 1991

Olympics - 1992. Weightlifting
YearMarkDescriptionSalesSales
199108
Rouble 1991

Olympics - 1992. Cycling
YearMarkDescriptionSalesSales
199109
Rouble 1991

Olympics - 1992. Javelin throw
YearMarkDescriptionSalesSales
1991011
