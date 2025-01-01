RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991
Commemorative copper-nickel coins Rouble of USSR - Russia
Rouble 196520 Years of Victory
1965
Rouble 196750 Years of the October Revolution
1967
Rouble 1970100th anniversary of the birth of V.I. Lenin
1970
Rouble 197530 Years of Victory
1975
Rouble 197760 Years of the October Revolution
1977
Rouble 1977Olympics 1980. Emblem
1977
Rouble 1978Olympics 80. Kremlin
1978
Rouble 1979Olympics 80. University
1979
Rouble 1979Olympics 80. Obelisk to the Cosmonauts
1979
Rouble 1980Olympics 80. Yuri Dolgorukiy
1980
Rouble 1980Olympics 80. Olympic torch
1980
Rouble 1981Yuri Gagarin
1981
Rouble 1981Friendship forever
1981
Rouble 198260 years of the USSR
1982
Rouble 1983Valentina Tereshkova
1983
Rouble 1983Ivan Fyodorov
1983
Rouble 1983Karl Marx
1983
Rouble 1984Dmitri Mendeleev
1984
Rouble 1984Aleksandr Popov
1984
Rouble 1985Vladimir Lenin
1985
Rouble 1983-1985Friedrich Engels
1983 Date error - 1983, 1985
Rouble 198540 Years of Victory
1985
Rouble 1985Youth Festival
1985
Rouble 1984-1986Mikhail Lomonosov
1984 Date error - 1984, 1986
Rouble 1986Year of Peace
1986
Rouble 1987Battle of Borodino 175th Anniversary - Soldiers
1987
Rouble 1987Battle of Borodino 175th Anniversary - Obelisk
1987
Rouble 1987Konstantin Tsiolkovsky
1987
Rouble 198770 years of the October Revolution
1987
Rouble 1988Maxim Gorky
1988
Rouble 1987-1988Leo Tolstoy
1987 Date error - 1987, 1988
Rouble 1989Modest Mussorgsky
1989
Rouble 1989Taras Shevchenko
1989
Rouble 1989Mikhail Lermontov
1989
Rouble 1989Niyazi
1989
Rouble 1989Mihai Eminescu
1989
Rouble 1990Anton Chekhov
1990
Rouble 1990Pyotr Tchaikovsky
1990
Rouble 1990Georgy Zhukov
1990
Rouble 1990Francysk Skaryna
1990
Rouble 1990Janis Rainis
1990
Rouble 1990-1991Alisher Navoi
1990 Date error - 1990, 1991
Rouble 1990-1991Pyotr Lebedev
1990 Date error - 1990, 1991
Rouble 1991Sergei Prokofiev
1991, 1991 Date error - 1952
Rouble 1991Makhtumkuli
1991
Rouble 1991Konstantin Ivanov
1991
Rouble 1991Nizami Ganjavi
1991
Rouble 1991Olympics - 1992. Running
Rouble 1991Olympics - 1992. Long jump
Rouble 1991Olympics - 1992. Wrestling
1991
Rouble 1991Olympics - 1992. Weightlifting
Rouble 1991Olympics - 1992. Cycling
Rouble 1991Olympics - 1992. Javelin throw
1991
