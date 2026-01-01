flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Katalog monet Jakuba I (1603-1625)

Łączna liczba dodanych monet: 90

Okres Jakuba I
Katalog monetJakub I1603-1625
coinZłoto
coinSrebro
coinMiedź
Rok monety

Ceny i opis monet Jakuba I

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Złoto$21,000-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"
Złoto$4,700-044Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Srebro$5,700-012Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1603 "Drugi popiersie"
Srebro$360-09Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Dziura
Złoto$810-05Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"
Srebro$260$31,0000110Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 farthing bez daty (1603-1625). Owalny kształt
Miedź$190-06Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie"
Srebro$350-2264Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie"
Srebro$540-086Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"
Srebro$140-1126Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Srebro$9,200-038Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1605 "Czwarty popiersie"
Srebro$160-021Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1607 "Czwarty popiersie"
Srebro$190-019Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Złoto$5,000-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"
Złoto$2,000-076Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Srebro$620$20,000058Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Srebro$140-027Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Srebro$440-06Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1610 "Czwarty popiersie"
Srebro$410-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Srebro$220-137Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1613 "Czwarty popiersie"
Srebro$240-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Złoto$48,000-021Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie"
Złoto$3,200-1159Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Srebro$110-187Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"
Srebro$110-012Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"
Złoto$4,500-1299Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1605 "Trzeci popiersie"
Srebro$170-050Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". QVAE DEVS
Srebro$4,900-074Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"
Złoto$4,500-063Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą
$2,300-064Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Dziura
Złoto$1,900-021Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"
Złoto$4,200-0346Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Złoto$2,700-0127Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1606 "Trzeci popiersie"
Srebro--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Złoto$13,000-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"
Srebro$240-0132Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1615 "Czwarty popiersie"
Srebro$310-03Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Srebro$1,600-018Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 farthing bez daty (1603-1625)
Miedź$130-045Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Złoto$83,000-018Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"
Złoto$1,200-198Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1611 "Czwarty popiersie"
Srebro$570-06Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Srebro$270-029Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Złoto$59,000-031Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Srebro$170-022Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"
Złoto$1,500-0110Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Srebro$890-0109Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1623 "Szósty popiersie"
Srebro$420-029Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"
Złoto$1,600-117Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1621 "Szósty popiersie"
Srebro$300-021
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie srebrne monetyAukcje numizmatyczne