Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952
Katalog monet Jakuba I (1603-1625)
Łączna liczba dodanych monet: 90
Katalog monetJakub I1603-1625
Ceny i opis monet Jakuba I
ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Złoto$21,000-02
Wielka Brytania, Jakub I
Pół Anioła bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Złoto$4,700-044
Wielka Brytania, Jakub I
Laur bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"
Srebro$5,700-012
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Srebro$360-09
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1603 "Drugi popiersie"
Złoto$810-05
Wielka Brytania, Jakub I
Anioł bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Dziura
Srebro$260$31,0000110
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"
Miedź$190-06
Wielka Brytania, Jakub I
1 farthing bez daty (1603-1625). Owalny kształt
Srebro$350-2264
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1619-1625) "Szósty popiersie"
Srebro$540-086
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1603 "Pierwszy popiersie"
Srebro$140-1126
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"
Srebro$9,200-038
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Srebro$160-021
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1605 "Czwarty popiersie"
Srebro$190-019
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1607 "Czwarty popiersie"
Złoto$5,000-07
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Złoto$2,000-076
Wielka Brytania, Jakub I
Podwójna korona bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"
Srebro$620$20,000058
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Srebro$140-027
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 pensa bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Srebro$440-06
Wielka Brytania, Jakub I
1 pens bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Srebro$410-02
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1610 "Czwarty popiersie"
Srebro$220-137
Wielka Brytania, Jakub I
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Srebro$240-02
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1613 "Czwarty popiersie"
Złoto$48,000-021
Wielka Brytania, Jakub I
1 suweren bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"
Złoto$3,200-1159
Wielka Brytania, Jakub I
Unite bez daty (1604-1619) "Drugi popiersie"
Srebro$110-187
Wielka Brytania, Jakub I
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Srebro$110-012
Wielka Brytania, Jakub I
1 pens bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"
Złoto$4,500-1299
Wielka Brytania, Jakub I
Laur bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"
Srebro$170-050
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1605 "Trzeci popiersie"
Srebro$4,900-074
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". QVAE DEVS
Złoto$4,500-063
Wielka Brytania, Jakub I
Laur bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"
$2,300-064
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet". Pióro nad tarczą
Złoto$1,900-021
Wielka Brytania, Jakub I
Anioł bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Dziura
Złoto$4,200-0346
Wielka Brytania, Jakub I
Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"
Złoto$2,700-0127
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Srebro--00
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1606 "Trzeci popiersie"
Złoto$13,000-07
Wielka Brytania, Jakub I
1 korona bez daty (1603-1604) "Pierwsze bicia monet"
Srebro$240-0132
Wielka Brytania, Jakub I
1 szeląg bez daty (1604-1619) "Trzeci popiersie"
Srebro$310-03
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1615 "Czwarty popiersie"
Srebro$1,600-018
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Miedź$130-045
Wielka Brytania, Jakub I
1 farthing bez daty (1603-1625)
Złoto$83,000-018
Wielka Brytania, Jakub I
Rial Ostroga bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Złoto$1,200-198
Wielka Brytania, Jakub I
1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Czwarty popiersie"
Srebro$570-06
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1611 "Czwarty popiersie"
Srebro$270-029
Wielka Brytania, Jakub I
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Złoto$59,000-031
Wielka Brytania, Jakub I
Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"
Srebro$170-022
Wielka Brytania, Jakub I
1 pens bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Złoto$1,500-0110
Wielka Brytania, Jakub I
1/4 laurel bez daty (1619-1625) "Drugi popiersie"
Srebro$890-0109
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 korony bez daty (1619-1625) "Trzecie bicia monet"
Srebro$420-029
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1623 "Szósty popiersie"
Złoto$1,600-117
Wielka Brytania, Jakub I
1/2 laurel bez daty (1619-1625) "Pierwszy popiersie"
Srebro$300-021
Wielka Brytania, Jakub I
6 pensow 1621 "Szósty popiersie"
Popularne sekcje