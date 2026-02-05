flag
1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:260 USD
Średnia cena (PROOF):31000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (108)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1227 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 50 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Obolos - 14 grudnia 2025
SprzedawcaObolos
Data14 grudnia 2025
StanF
Cena
75 $
Cena w walucie aukcji 60 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
750 $
Cena w walucie aukcji 750 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF40 PCGS
Cena
******
Cena w walucie aukcji 60 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 24 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 lipca 2025
StanF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 750 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Cena w walucie aukcji 750 USD
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 26 lutego 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Stack's - 26 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data26 lutego 2025
StanVF20 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 19 lutego 2025
SprzedawcaCNG
Data19 lutego 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji CNG - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCNG
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 2 czerwca 2024
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) Jakuba I "Piąty popiersie" wynosi 260 USD dla emisji obiegowej oraz 31000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1604-1619) "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

