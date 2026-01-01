flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Srebrne monety 1 szeląg Jakuba I - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

1 szeląg 1603

Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1603-1604)058
type-coin
type-coin

1 szeląg 1603

Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1603-1604)1126
type-coin
type-coin

1 szeląg 1604

Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1604-1619)0132
type-coin
type-coin

1 szeląg 1604

Czwarty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1604-1619)2143
type-coin
type-coin

1 szeląg 1604

Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1604-1619)0110
type-coin
type-coin

1 szeląg 1619

Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1619-1625)2264bez daty (1619-1625)Pióro nad tarczą046
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne