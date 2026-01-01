Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952
Srebrne monety 1 szeląg Jakuba I - Wielka Brytania
1 szeląg 1603Pierwszy popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1603-1604)058
1 szeląg 1603Drugi popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1603-1604)1126
1 szeląg 1604Trzeci popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)0132
1 szeląg 1604Czwarty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)2143
1 szeląg 1604Piąty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1604-1619)0110
1 szeląg 1619Szósty popiersie
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1619-1625)2264bez daty (1619-1625)Pióro nad tarczą046
