Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6 g
  • Średnica31 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 szeląg
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Średnia cena (PROOF):20000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (56)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 871 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 16 000 CHF. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanPROOF
Cena
19759 $
Cena w walucie aukcji 16000 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 21 października 2025
SprzedawcaNOONANS
Data21 października 2025
StanF
Cena
121 $
Cena w walucie aukcji 90 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 6 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data6 listopada 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 11 lipca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data11 lipca 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji NOONANS - 3 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data3 października 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 6 września 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data6 września 2023
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Davissons Ltd. - 17 maja 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 8 lutego 2023
SprzedawcaCNG
Data8 lutego 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 27 października 2022
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 27 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 października 2022
StanF15 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" na aukcji Schulman - 29 października 2021
SprzedawcaSchulman
Data29 października 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg bez daty (1603-1604) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 620 USD dla emisji obiegowej oraz 20000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1 szeląg bez daty (1603-1604) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

