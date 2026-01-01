flag
Monety Wielkiej Brytanii 1603 roku

Złote monety (Elżbieta I)

Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1603)Obramowanie kropkami
Średnia cena6300 $
Sprzedaży
0215
Awers
Rewers
1 funt bez daty (1583-1603)
Średnia cena32000 $
Sprzedaży
0240
Awers
Rewers
1/2 funta bez daty (1583-1603)
Średnia cena27000 $
Sprzedaży
075
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1583-1603)
Średnia cena6200 $
Sprzedaży
039
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1583-1603)
Średnia cena7000 $
Sprzedaży
035

Złote monety (Jakub I)

Awers
Rewers
1 suweren bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena48000 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
1 suweren bez daty (1603-1604) Drugi popiersieUdekorowana zbroja
Średnia cena35000 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
1/2 suwerena bez daty (1603-1604)
Średnia cena61000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena13000 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena5000 $
Sprzedaży
07

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena9200 $
Sprzedaży
038
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena5700 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena620 $
Sprzedaży
058
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1603-1604) Drugi popiersie
Średnia cena140 $
Sprzedaży
1126
Awers
Rewers
6 pensow 1603 Pierwszy popiersie
Średnia cena540 $
Sprzedaży
086
Awers
Rewers
6 pensow 1603 Drugi popiersie
Średnia cena360 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena220 $
Sprzedaży
137
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena440 $
Sprzedaży
06
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1603-1604) Drugi popiersie
Średnia cena110 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
1/2 pensa bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena300 $
Sprzedaży
014

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1603-1625)
Średnia cena130 $
Sprzedaży
045
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1603-1625)Owalny kształt
Średnia cena190 $
Sprzedaży
06
