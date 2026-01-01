Katalog
Wielka Brytania
Okres:
1559-1952
1559-1952
Elżbieta I
1559-1602
Jakub I
1603-1625
Karl I
1625-1649
Wspólnota
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karol II
1660-1685
Jakub II
1685-1688
Wilhelm III i Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anna
1702-1714
Jerzy I
1714-1727
Jerzy II
1727-1760
Jerzy III
1760-1820
Jerzy IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
Jerzy VI
1936-1952
Katalog
Wielka Brytania
1603
Monety Wielkiej Brytanii 1603 roku
Złote monety (Elżbieta I)
Anioł bez daty (1559-1603)
Obramowanie kropkami
Średnia cena
6300 $
Sprzedaży
0
215
1 funt bez daty (1583-1603)
Średnia cena
32000 $
Sprzedaży
0
240
1/2 funta bez daty (1583-1603)
Średnia cena
27000 $
Sprzedaży
0
75
1 korona bez daty (1583-1603)
Średnia cena
6200 $
Sprzedaży
0
39
1/2 korony bez daty (1583-1603)
Średnia cena
7000 $
Sprzedaży
0
35
Złote monety (Jakub I)
1 suweren bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena
48000 $
Sprzedaży
0
21
1 suweren bez daty (1603-1604) Drugi popiersie
Udekorowana zbroja
Średnia cena
35000 $
Sprzedaży
0
9
1/2 suwerena bez daty (1603-1604)
Średnia cena
61000 $
Sprzedaży
0
1
1 korona bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena
13000 $
Sprzedaży
0
7
1/2 korony bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena
5000 $
Sprzedaży
0
7
Srebrne monety
1 korona bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena
9200 $
Sprzedaży
0
38
1/2 korony bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena
5700 $
Sprzedaży
0
12
1 szeląg bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena
620 $
Sprzedaży
0
58
1 szeląg bez daty (1603-1604) Drugi popiersie
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
1
126
6 pensow 1603 Pierwszy popiersie
Średnia cena
540 $
Sprzedaży
0
86
6 pensow 1603 Drugi popiersie
Średnia cena
360 $
Sprzedaży
0
9
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
1
37
1 pens bez daty (1603-1604) Pierwszy popiersie
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
0
6
1 pens bez daty (1603-1604) Drugi popiersie
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
0
12
1/2 pensa bez daty (1603-1604) Pierwsze bicia monet
Średnia cena
300 $
Sprzedaży
0
14
Monety miedziane
1 farthing bez daty (1603-1625)
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
45
1 farthing bez daty (1603-1625)
Owalny kształt
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
6
