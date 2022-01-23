flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie". Udekorowana zbroja (Wielka Brytania, Jakub I)

Odmiana: Udekorowana zbroja

Awers monety - 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" Udekorowana zbroja - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" Udekorowana zbroja - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,979)
  • Waga11,15 g
  • Czystego złota (0,351 oz) 10,9159 g
  • Średnica36,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1 suweren
  • Rokbez daty (1603-1604)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" Udekorowana zbroja - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie". Udekorowana zbroja. Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 181 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 50 000 GBP. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanXF
Cena
36250 $
Cena w walucie aukcji 36250 USD
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
67775 $
Cena w walucie aukcji 50000 GBP
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2021
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2021
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji New York Sale - 14 stycznia 2021
SprzedawcaNew York Sale
Data14 stycznia 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Sovereign Rarities - 25 września 2018
SprzedawcaSovereign Rarities
Data25 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 suweren bez daty (1603-1604) Jakuba I "Drugi popiersie" wynosi 35000 USD. Moneta zawiera 10,9159 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1684,13 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie"?

Aby sprzedać 1 suweren bez daty (1603-1604) "Drugi popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
