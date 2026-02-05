1 funt bez daty (1583-1603) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Ile kosztuje złota moneta 1 funt bez daty (1583-1603) z okresu Elżbieta I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 funt bez daty (1583-1603) Elżbieta I wynosi 32000 USD. Moneta zawiera 11,144 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1719,16 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt bez daty (1583-1603)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 funt bez daty (1583-1603) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.