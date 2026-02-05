flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 funt bez daty (1583-1603) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1 funt bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 funt bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga11,2 g
  • Czystego złota (0,3583 oz) 11,144 g
  • Średnica38 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 funt
  • Rokbez daty (1583-1603)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:32000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 funt bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (236)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 funt bez daty (1583-1603) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34199 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 240 000 USD. Licytacja odbyła się 25 sierpnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji New York Sale - 15 stycznia 2026
SprzedawcaNew York Sale
Data15 stycznia 2026
StanAU58 PCGS
Cena
33000 $
Cena w walucie aukcji 33000 USD
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
41730 $
Cena w walucie aukcji 6500000 JPY
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji GINZA - 16 listopada 2024
SprzedawcaGINZA
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
Wielka Brytania 1 funt bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 funt bez daty (1583-1603) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 funt bez daty (1583-1603) Elżbieta I wynosi 32000 USD. Moneta zawiera 11,144 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1719,16 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 funt bez daty (1583-1603)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 funt bez daty (1583-1603) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 funt z datą bez daty (1583-1603)?

Aby sprzedać 1 funt bez daty (1583-1603), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IMonety Wielkiej Brytanii w 1583 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 funtAukcje numizmatyczne