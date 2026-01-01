Katalog monet Elżbieta I (1559-1602)

flag
Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 suweren bez daty (1559-1600). Łańcuchy na ruszcie opadowym
Złoto$27,000-0261Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$23,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1559-1578). Szeroki biust
Złoto$4,900-09Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1583-1603)
Złoto$6,200-039Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$4,400-031Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1559-1578). Szeroki biust
Złoto$3,100-011Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 funt bez daty (1583-1603)
Złoto$32,000-0240Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$30,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 suweren bez daty (1559-1578). Krata bez łańcuchów
Złoto$86,000-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1561-1570)
Złoto$22,000-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Z.HIB
Złoto$8,200-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$5,200-031Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1583-1603)
Złoto$27,000-075Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1561-1570)
Złoto$15,000-014Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Szeroki biust
Złoto$7,200-032Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Rial bez daty (1583-1600)
Złoto$83,000-024Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1583-1603)
Złoto$7,000-035Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$7,300-0154Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1561-1570)
Złoto$20,000-057Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$30,000-03Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1578). Statek na lewo
Złoto$6,000-020Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami. Bez "E"
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Mały portret
Złoto$7,600-02Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$7,800-018Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie z kropkami po jednej stronie
Złoto$8,700-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1603). Obramowanie kropkami
Złoto$6,300-0215Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$6,300-068Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/4 Anioła bez daty (1559-1578)
Złoto$3,700-073
