Katalog monet Elżbieta I (1559-1602)
Łączna liczba dodanych monet: 29
Katalog monetElżbieta I1559-1602
Ceny i opis monet Elżbieta I
ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Złoto$27,000-0261
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 suweren bez daty (1559-1600). Łańcuchy na ruszcie opadowym
Złoto$23,000-01
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$4,900-09
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1559-1578). Szeroki biust
Złoto$6,200-039
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1583-1603)
Złoto$4,400-031
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$3,100-011
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1559-1578). Szeroki biust
Złoto$32,000-0240
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 funt bez daty (1583-1603)
Złoto$30,000-01
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$86,000-07
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 suweren bez daty (1559-1578). Krata bez łańcuchów
Złoto$22,000-07
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1561-1570)
Złoto$8,200-02
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Z.HIB
Złoto$5,200-031
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$27,000-075
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1583-1603)
Złoto$15,000-014
Wielka Brytania, Elżbieta I
1 korona bez daty (1561-1570)
Złoto$7,200-032
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Szeroki biust
Złoto$83,000-024
Wielka Brytania, Elżbieta I
Rial bez daty (1583-1600)
Złoto$7,000-035
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 korony bez daty (1583-1603)
Złoto$7,300-0154
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto$20,000-057
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1561-1570)
Złoto$30,000-03
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$6,000-020
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1578). Statek na lewo
Złoto--00
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami. Bez "E"
Złoto$7,600-02
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/2 funta bez daty (1559-1578). Mały portret
Złoto$7,800-018
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$8,700-07
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie z kropkami po jednej stronie
Złoto$6,300-0215
Wielka Brytania, Elżbieta I
Anioł bez daty (1559-1603). Obramowanie kropkami
Złoto$6,300-068
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami
Złoto--00
Wielka Brytania, Elżbieta I
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie linii
Złoto$3,700-073
Wielka Brytania, Elżbieta I
1/4 Anioła bez daty (1559-1578)
