Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1561-1570) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 korona bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga2,83 g
  • Średnica24 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1561-1570)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1561-1570) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1561-1570) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 47 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 25 500 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji GINZA - 15 listopada 2025
SprzedawcaGINZA
Data15 listopada 2025
StanDETAILS NGC
Cena
6794 $
Cena w walucie aukcji 1050000 JPY
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
7390 $
Cena w walucie aukcji 5500 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Morton & Eden - 28 czerwca 2019
SprzedawcaMorton & Eden
Data28 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 24 czerwca 2016
SprzedawcaSpink
Data24 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 2 grudnia 2013
SprzedawcaSpink
Data2 grudnia 2013
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1561-1570) na aukcji Spink - 15 maja 2003
SprzedawcaSpink
Data15 maja 2003
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1561-1570) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1561-1570) Elżbieta I wynosi 15000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1561-1570)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1561-1570) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1561-1570)?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1561-1570), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

