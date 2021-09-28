flag
1/2 korony bez daty (1583-1603) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga1,4 g
  • Czystego złota (0,0412 oz) 1,2824 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1583-1603)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1583-1603) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 12 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 32 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
11421 $
Cena w walucie aukcji 8500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU53 NGC
Cena
5106 $
Cena w walucie aukcji 3800 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 17 listopada 2022
SprzedawcaSt James’s
Data17 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Baldwin's of St. James's - 13 stycznia 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data13 stycznia 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 10 kwietnia 2017
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 10 kwietnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data10 kwietnia 2017
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2017
StanAU58 PCGS
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1583-1603) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1583-1603) Elżbieta I wynosi 7000 USD. Moneta zawiera 1,2824 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 197,68 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1583-1603)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1583-1603) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1583-1603)?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1583-1603), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
