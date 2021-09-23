1/2 funta bez daty (1559-1578). Mały portret (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 funta bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 7600 USD. Moneta zawiera 5,5167 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 851,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta bez daty (1559-1578)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 funta bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.