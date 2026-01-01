Katalog
Wielka Brytania
Okres:
1559-1952
1559-1952
Elżbieta I
1559-1602
Jakub I
1603-1625
Karl I
1625-1649
Wspólnota
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karol II
1660-1685
Jakub II
1685-1688
Wilhelm III i Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anna
1702-1714
Jerzy I
1714-1727
Jerzy II
1727-1760
Jerzy III
1760-1820
Jerzy IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
Jerzy VI
1936-1952
Monety Wielkiej Brytanii 1601 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Wszystkie
Złoto
Złote monety
Anioł bez daty (1559-1603)
Obramowanie kropkami
Średnia cena
6300 $
Sprzedaży
0
215
1 funt bez daty (1583-1603)
Średnia cena
32000 $
Sprzedaży
0
240
1/2 funta bez daty (1583-1603)
Średnia cena
27000 $
Sprzedaży
0
75
1 korona bez daty (1583-1603)
Średnia cena
6200 $
Sprzedaży
0
39
1/2 korony bez daty (1583-1603)
Średnia cena
7000 $
Sprzedaży
0
35
