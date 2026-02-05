flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 funta bez daty (1583-1603) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1/2 funta bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1/2 funta bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga5,51 g
  • Czystego złota (0,1763 oz) 5,4825 g
  • Średnica32 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1/2 funta
  • Rokbez daty (1583-1603)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:27000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 funta bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (72)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 funta bez daty (1583-1603) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33188 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 66 000 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
13910 $
Cena w walucie aukcji 12000 EUR
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Künker - 7 października 2025
SprzedawcaKünker
Data7 października 2025
StanXF
Cena
25762 $
Cena w walucie aukcji 22000 EUR
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Bruun Rasmussen - 30 kwietnia 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data30 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2023
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 funta bez daty (1583-1603) na aukcji NOONANS - 24 maja 2022
SprzedawcaNOONANS
Data24 maja 2022
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 funta bez daty (1583-1603) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 funta bez daty (1583-1603) Elżbieta I wynosi 27000 USD. Moneta zawiera 5,4825 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 845,91 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 funta bez daty (1583-1603)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 funta bez daty (1583-1603) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 funta z datą bez daty (1583-1603)?

Aby sprzedać 1/2 funta bez daty (1583-1603), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
