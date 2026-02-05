flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1559-1603). Obramowanie kropkami (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie kropkami

Awers monety - Anioł bez daty (1559-1603) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Anioł bez daty (1559-1603) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga5,2 g
  • Czystego złota (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Średnica29 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1559-1603)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1559-1603) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (208)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1559-1603) . Obramowanie kropkami. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32190 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 45 600 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
5587 $
Cena w walucie aukcji 4200 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 grudnia 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 grudnia 2025
StanXF
Cena
6663 $
Cena w walucie aukcji 5000 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Künker - 7 października 2025
SprzedawcaKünker
Data7 października 2025
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Auction World - 20 października 2024
SprzedawcaAuction World
Data20 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Nihon - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNihon
Data9 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji St James’s - 27 marca 2024
SprzedawcaSt James’s
Data27 marca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 4 listopada 2023
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Heritage - 4 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stack's - 15 października 2023
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1603) na aukcji Stack's - 15 października 2023
SprzedawcaStack's
Data15 października 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1559-1603) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1559-1603) Elżbieta I wynosi 6300 USD. Moneta zawiera 5,1688 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 797,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1559-1603)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1559-1603) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1559-1603)?

Aby sprzedać anioł bez daty (1559-1603), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

