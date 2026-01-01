flag
Złote monety Anioł Elżbieta I - Wielka Brytania

Anioł 1559

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1559-1578)Obramowanie linii018bez daty (1559-1578)Obramowanie z kropkami po jednej stronie07bez daty (1559-1603)Obramowanie kropkami0215bez daty (1559-1578)Statek na lewo020
