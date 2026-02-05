flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1559-1578). Statek na lewo (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Statek na lewo

Awers monety - Anioł bez daty (1559-1578) Statek na lewo - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Anioł bez daty (1559-1578) Statek na lewo - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga5,2 g
  • Czystego złota (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Średnica29 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1559-1578) Statek na lewo - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (20)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1559-1578) . Statek na lewo. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 16 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 12 250 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
10800 $
Cena w walucie aukcji 10800 USD
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
4800 $
Cena w walucie aukcji 4800 USD
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Savoca Numismatik - 14 października 2024
SprzedawcaSavoca Numismatik
Data14 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji GINZA - 10 października 2022
SprzedawcaGINZA
Data10 października 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 19 kwietnia 2016
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 19 kwietnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data19 kwietnia 2016
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 18 września 2015
SprzedawcaDNW
Data18 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 2 grudnia 2013
SprzedawcaSpink
Data2 grudnia 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 13 grudnia 2011
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2011
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 5 maja 2005
SprzedawcaSpink
Data5 maja 2005
StanXF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 8 października 2003
SprzedawcaSpink
Data8 października 2003
StanF
Cena
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 6000 USD. Moneta zawiera 5,1688 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 797,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać anioł bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

