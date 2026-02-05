flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie linii (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie linii

Awers monety - Anioł bez daty (1559-1578) Obramowanie linii - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Anioł bez daty (1559-1578) Obramowanie linii - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga5,2 g
  • Czystego złota (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Średnica29 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1559-1578) Obramowanie linii - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (18)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1559-1578) . Obramowanie linii. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 612 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 8000 GBP. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
11958 $
Cena w walucie aukcji 9500 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 lipca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 lipca 2022
StanF
Cena
2139 $
Cena w walucie aukcji 1800 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Sovereign Rarities - 27 kwietnia 2021
SprzedawcaSovereign Rarities
Data27 kwietnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 15 września 2020
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 15 września 2020
SprzedawcaSpink
Data15 września 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 2 grudnia 2013
SprzedawcaSpink
Data2 grudnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 24 czerwca 2010
SprzedawcaSpink
Data24 czerwca 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 listopada 2005
SprzedawcaSpink
Data30 listopada 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 7800 USD. Moneta zawiera 5,1688 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 797,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać anioł bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IMonety Wielkiej Brytanii w 1559 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale AniołAukcje numizmatyczne