Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie z kropkami po jednej stronie (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie z kropkami po jednej stronie

Awers monety - Anioł bez daty (1559-1578) Obramowanie z kropkami po jednej stronie - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Anioł bez daty (1559-1578) Obramowanie z kropkami po jednej stronie - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Schulman b.v.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga5,2 g
  • Czystego złota (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Średnica29 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałAnioł
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Anioł bez daty (1559-1578) Obramowanie z kropkami po jednej stronie - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1559-1578) . Obramowanie z kropkami po jednej stronie. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 390 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 1 października 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Auction World - 16 października 2022
SprzedawcaAuction World
Data16 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
2823 $
Cena w walucie aukcji 420000 JPY
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
2066 $
Cena w walucie aukcji 1700 GBP
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Schulman - 29 października 2021
SprzedawcaSchulman
Data29 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Auction World - 21 lipca 2019
SprzedawcaAuction World
Data21 lipca 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2018
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 1 października 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data1 października 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania Anioł bez daty (1559-1578) na aukcji Teutoburger - 29 października 2011
SprzedawcaTeutoburger
Data29 października 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny

Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 8700 USD. Moneta zawiera 5,1688 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 797,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać anioł bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

