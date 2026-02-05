Anioł bez daty (1559-1578). Obramowanie z kropkami po jednej stronie (Wielka Brytania, Elżbieta I)
Odmiana: Obramowanie z kropkami po jednej stronie
Zdjęcie: Schulman b.v.
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,994)
- Waga5,2 g
- Czystego złota (0,1662 oz) 5,1688 g
- Średnica29 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresElżbieta I
- NominałAnioł
- Rokbez daty (1559-1578)
- WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Anioł bez daty (1559-1578) . Obramowanie z kropkami po jednej stronie. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 390 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 1 października 2012.
Ile kosztuje złota moneta anioł bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety anioł bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 8700 USD. Moneta zawiera 5,1688 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 797,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie anioł bez daty (1559-1578)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety anioł bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać anioł z datą bez daty (1559-1578)?
Aby sprzedać anioł bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.