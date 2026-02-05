flag
1 korona bez daty (1583-1603) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 korona bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,916)
  • Waga2,83 g
  • Czystego złota (0,0833 oz) 2,5923 g
  • Średnica23,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1583-1603)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1583-1603) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (37)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1583-1603) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 39 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 28 500 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
2015 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
10749 $
Cena w walucie aukcji 8000 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 10 września 2024
SprzedawcaSpink
Data10 września 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanAU53 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 17 listopada 2022
SprzedawcaSt James’s
Data17 listopada 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji NOONANS - 16 listopada 2022
SprzedawcaNOONANS
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 29 marca 2022
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1583-1603) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanUNC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1583-1603) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1583-1603) Elżbieta I wynosi 6200 USD. Moneta zawiera 2,5923 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 399,68 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1583-1603)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1583-1603) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1583-1603)?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1583-1603), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

