Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 korona bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie kropkami

Awers monety - 1 korona bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 korona bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga2,83 g
  • Czystego złota (0,0904 oz) 2,813 g
  • Średnica24 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (31)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1559-1578) . Obramowanie kropkami. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 10 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 12 250 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
6000 $
Cena w walucie aukcji 6000 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
4311 $
Cena w walucie aukcji 3400 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Bruun Rasmussen - 21 stycznia 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data21 stycznia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Bruun Rasmussen - 7 listopada 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data7 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS60 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanAU
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 15 stycznia 2020
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 12 września 2018
SprzedawcaCNG
Data12 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji CNG - 14 marca 2018
SprzedawcaCNG
Data14 marca 2018
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2015
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2015
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 24 września 2013
SprzedawcaSpink
Data24 września 2013
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 4400 USD. Moneta zawiera 2,813 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 433,75 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

