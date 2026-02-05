1 korona bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami (Wielka Brytania, Elżbieta I)
Odmiana: Obramowanie kropkami
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,994)
- Waga2,83 g
- Czystego złota (0,0904 oz) 2,813 g
- Średnica24 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresElżbieta I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1559-1578)
- WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1559-1578) . Obramowanie kropkami. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 10 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 12 250 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.
Ile kosztuje złota moneta 1 korona bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 korona bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 4400 USD. Moneta zawiera 2,813 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 433,75 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1559-1578)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1559-1578)?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.