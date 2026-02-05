Rial bez daty (1583-1600) (Wielka Brytania, Elżbieta I)
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,995)
- Waga7,55 g
- Czystego złota (0,2415 oz) 7,5122 g
- Średnica34 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresElżbieta I
- NominałRial
- Rokbez daty (1583-1600)
- WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Rial bez daty (1583-1600) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31074 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 372 000 USD. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.
Ile kosztuje złota moneta rial bez daty (1583-1600) z okresu Elżbieta I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety rial bez daty (1583-1600) Elżbieta I wynosi 83000 USD. Moneta zawiera 7,5122 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1158,74 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rial bez daty (1583-1600)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety rial bez daty (1583-1600) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rial z datą bez daty (1583-1600)?
Aby sprzedać rial bez daty (1583-1600), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.