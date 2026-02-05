flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Rial bez daty (1583-1600) (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Awers monety - Rial bez daty (1583-1600) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Rial bez daty (1583-1600) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga7,55 g
  • Czystego złota (0,2415 oz) 7,5122 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałRial
  • Rokbez daty (1583-1600)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:83000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rial bez daty (1583-1600) - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Rial bez daty (1583-1600) . Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31074 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 372 000 USD. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
80618 $
Cena w walucie aukcji 60000 GBP
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji CNG - 11 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data11 stycznia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
110000 $
Cena w walucie aukcji 110000 USD
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Künker - 26 stycznia 2022
SprzedawcaKünker
Data26 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Sovereign Rarities - 27 kwietnia 2021
SprzedawcaSovereign Rarities
Data27 kwietnia 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Schulman - 24 maja 2019
SprzedawcaSchulman
Data24 maja 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Sovereign Rarities - 25 września 2018
SprzedawcaSovereign Rarities
Data25 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Schulman - 1 marca 2018
SprzedawcaSchulman
Data1 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Goldberg - 15 lutego 2017
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Goldberg - 15 lutego 2017
SprzedawcaGoldberg
Data15 lutego 2017
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Baldwin's of St. James's - 30 listopada 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data30 listopada 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 maja 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 maja 2015
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanVF
Cena
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Rial bez daty (1583-1600) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta rial bez daty (1583-1600) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety rial bez daty (1583-1600) Elżbieta I wynosi 83000 USD. Moneta zawiera 7,5122 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1158,74 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rial bez daty (1583-1600)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety rial bez daty (1583-1600) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rial z datą bez daty (1583-1600)?

Aby sprzedać rial bez daty (1583-1600), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IMonety Wielkiej Brytanii w 1583 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale RialAukcje numizmatyczne