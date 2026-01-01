flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Złote monety Rial Elżbieta I - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

Rial 1583

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1583-1600)024
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale RialAukcje numizmatyczne