Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1582 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren bez daty (1559-1600)Łańcuchy na ruszcie opadowym
Średnia cena27000 $
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1559-1603)Obramowanie kropkami
Średnia cena6300 $
