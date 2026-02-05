flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1 suweren bez daty (1559-1600). Łańcuchy na ruszcie opadowym (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Łańcuchy na ruszcie opadowym

Awers monety - 1 suweren bez daty (1559-1600) Łańcuchy na ruszcie opadowym - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - 1 suweren bez daty (1559-1600) Łańcuchy na ruszcie opadowym - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Numismatica Genevensis SA

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,995)
  • Waga15,55 g
  • Czystego złota (0,4974 oz) 15,4723 g
  • Średnica43 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • Nominał1 suweren
  • Rokbez daty (1559-1600)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:27000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren bez daty (1559-1600) Łańcuchy na ruszcie opadowym - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (255)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 suweren bez daty (1559-1600) . Łańcuchy na ruszcie opadowym. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 6 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 140 000 GBP. Licytacja odbyła się 17 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanVF
Cena
19328 $
Cena w walucie aukcji 14000 GBP
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji New York Sale - 15 stycznia 2026
SprzedawcaNew York Sale
Data15 stycznia 2026
StanMS61 PCGS
Cena
61250 $
Cena w walucie aukcji 61250 USD
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji St James’s - 14 stycznia 2026
SprzedawcaSt James’s
Data14 stycznia 2026
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Numismatica Genevensis - 24 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data24 listopada 2025
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji GINZA - 15 listopada 2025
SprzedawcaGINZA
Data15 listopada 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Coin Cabinet - 23 października 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 października 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Künker - 7 października 2025
SprzedawcaKünker
Data7 października 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 suweren bez daty (1559-1600) na aukcji St James’s - 15 lipca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 lipca 2025
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren bez daty (1559-1600) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1 suweren bez daty (1559-1600) Elżbieta I wynosi 27000 USD. Moneta zawiera 15,4723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 2386,57 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren bez daty (1559-1600)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 suweren bez daty (1559-1600) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą bez daty (1559-1600)?

Aby sprzedać 1 suweren bez daty (1559-1600), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
