Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie linii (Wielka Brytania, Elżbieta I)
Odmiana: Obramowanie linii
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,994)
- Waga2,6 g
- Czystego złota (0,0831 oz) 2,5844 g
- Średnica20,5 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresElżbieta I
- NominałPół Anioła
- Rokbez daty (1559-1578)
- WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (4)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać pół anioła z datą bez daty (1559-1578)?
Aby sprzedać pół anioła bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje