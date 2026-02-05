flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie linii (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie linii

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga2,6 g
  • Czystego złota (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Średnica20,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałPół Anioła
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać pół anioła z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać pół anioła bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

