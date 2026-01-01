flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Złote monety Pół Anioła Elżbieta I - Wielka Brytania

Pół Anioła 1559

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1559-1578)Obramowanie linii00bez daty (1559-1578)Z.HIB02bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami068bez daty (1559-1578)Obramowanie kropkami. Bez "E"00
