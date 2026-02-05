flag
Pół Anioła bez daty (1559-1578). Obramowanie kropkami (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Obramowanie kropkami

Awers monety - Pół Anioła bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Pół Anioła bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga2,6 g
  • Czystego złota (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Średnica20,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałPół Anioła
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Pół Anioła bez daty (1559-1578) Obramowanie kropkami - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (67)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Pół Anioła bez daty (1559-1578) . Obramowanie kropkami. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30215 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 800 USD. Licytacja odbyła się 5 maja 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 10 grudnia 2025
SprzedawcaSpink
Data10 grudnia 2025
StanXF
Cena
5055 $
Cena w walucie aukcji 3800 GBP
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena
9286 $
Cena w walucie aukcji 7100 GBP
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 14 czerwca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data14 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanAU53 NGC
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji St James’s - 23 września 2021
SprzedawcaSt James’s
Data23 września 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta pół anioła bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety pół anioła bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 6300 USD. Moneta zawiera 2,5844 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 398,72 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie pół anioła bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety pół anioła bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać pół anioła z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać pół anioła bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

