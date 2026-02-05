flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Pół Anioła bez daty (1559-1578). Z.HIB (Wielka Brytania, Elżbieta I)

Odmiana: Z.HIB

Awers monety - Pół Anioła bez daty (1559-1578) Z.HIB - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta IRewers monety - Pół Anioła bez daty (1559-1578) Z.HIB - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,994)
  • Waga2,6 g
  • Czystego złota (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Średnica20,5 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresElżbieta I
  • NominałPół Anioła
  • Rokbez daty (1559-1578)
  • WładcaElżbieta I (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Pół Anioła bez daty (1559-1578) Z.HIB - cena złotej monety - Wielka Brytania, Elżbieta I
Ceny na aukcjach (2)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Pół Anioła bez daty (1559-1578) . Z.HIB. Jest to złota moneta z okresu Elżbieta I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 6600 GBP. Licytacja odbyła się 15 października 2020.

Stan
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 października 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 października 2020
StanVF
Cena
8579 $
Cena w walucie aukcji 6600 GBP
Wielka Brytania Pół Anioła bez daty (1559-1578) na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta pół anioła bez daty (1559-1578) z okresu Elżbieta I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety pół anioła bez daty (1559-1578) Elżbieta I wynosi 8200 USD. Moneta zawiera 2,5844 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 398,72 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie pół anioła bez daty (1559-1578)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety pół anioła bez daty (1559-1578) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać pół anioła z datą bez daty (1559-1578)?

Aby sprzedać pół anioła bez daty (1559-1578), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Elżbieta IMonety Wielkiej Brytanii w 1559 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Pół AniołaAukcje numizmatyczne