Wielka Brytania
Okres:
1559-1952
1559-1952
Elżbieta I
1559-1602
Jakub I
1603-1625
Karl I
1625-1649
Wspólnota
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karol II
1660-1685
Jakub II
1685-1688
Wilhelm III i Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anna
1702-1714
Jerzy I
1714-1727
Jerzy II
1727-1760
Jerzy III
1760-1820
Jerzy IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
Jerzy VI
1936-1952
Główna
Katalog
Wielka Brytania
1616
Monety Wielkiej Brytanii 1616 roku
Złote monety
Róża ryal bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
13000 $
Sprzedaży
0
134
Rial Ostroga bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
59000 $
Sprzedaży
0
31
Anioł bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
6600 $
Sprzedaży
0
19
Anioł bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Dziura
Średnia cena
1900 $
Sprzedaży
0
21
Pół Anioła bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
21000 $
Sprzedaży
0
2
Unite bez daty (1604-1619) Drugi popiersie
Średnia cena
3200 $
Sprzedaży
1
159
Unite bez daty (1604-1619) Czwarty popiersie
Średnia cena
4200 $
Sprzedaży
0
346
Unite bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena
1900 $
Sprzedaży
3
142
Podwójna korona bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena
2100 $
Sprzedaży
0
22
Podwójna korona bez daty (1604-1619) Czwarty popiersie
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
76
Podwójna korona bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
92
1 korona bez daty (1604-1619) Pierwszy popiersie
Średnia cena
1800 $
Sprzedaży
1
83
1 korona bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
0
47
1 korona bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena
880 $
Sprzedaży
0
52
1 korona bez daty (1604-1619) Ostrokrzew
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
1
60
1 korona bez daty (1604-1619) Ostrokrzew
IR po jednej stronie lub brak
Średnia cena
880 $
Sprzedaży
0
7
1/2 korony bez daty (1604-1619) Pierwszy popiersie
Średnia cena
610 $
Sprzedaży
0
51
1/2 korony bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena
460 $
Sprzedaży
0
24
1/2 korony bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena
630 $
Sprzedaży
0
54
Srebrne monety
1 korona bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
QVAE DEVS
Średnia cena
4900 $
Sprzedaży
0
74
1/2 korony bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
1600 $
Sprzedaży
0
18
1 szeląg bez daty (1604-1619) Trzeci popiersie
Średnia cena
240 $
Sprzedaży
0
132
1 szeląg bez daty (1604-1619) Czwarty popiersie
Średnia cena
3600 $
Sprzedaży
2
143
1 szeląg bez daty (1604-1619) Piąty popiersie
Średnia cena
260 $
Sprzedaży
0
110
6 pensow 1616 Czwarty popiersie
Średnia cena
890 $
Sprzedaży
0
1
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
110 $
Sprzedaży
1
87
1 pens bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
120 $
Sprzedaży
0
45
1/2 pensa bez daty (1604-1619) Drugi wydanie
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
27
Monety miedziane
1 farthing bez daty (1603-1625)
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
45
1 farthing bez daty (1603-1625)
Owalny kształt
Średnia cena
190 $
Sprzedaży
0
6
