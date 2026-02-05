2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I? Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.