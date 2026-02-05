flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga0,94 g
  • Czystego srebra (0,028 oz) 0,8695 g
  • Średnica18 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (77)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 239 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 950 GBP. Licytacja odbyła się 17 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanVF
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 30 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 10 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 29 października 2025
SprzedawcaCNG
Data29 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji CNG - 9 października 2024
SprzedawcaCNG
Data9 października 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Fellows Auctioneers Ltd - 29 lutego 2024
SprzedawcaFellows Auctioneers Ltd
Data29 lutego 2024
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji TimeLine Auctions - 11 marca 2026
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 marca 2026
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
