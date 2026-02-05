Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga10 g
- Czystego złota (0,2948 oz) 9,17 g
- Średnica38 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- NominałUnite
- Rokbez daty (1604-1619)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30068 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 63 000 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.
Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety unite bez daty (1604-1619) Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 4200 USD. Moneta zawiera 9,17 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1414,48 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?
Aby sprzedać unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.