flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga10 g
  • Czystego złota (0,2948 oz) 9,17 g
  • Średnica38 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałUnite
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (325)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30068 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 63 000 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanF
Cena
1933 $
Cena w walucie aukcji 1400 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 30 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data30 stycznia 2026
StanVF
Cena
3037 $
Cena w walucie aukcji 2200 GBP
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 7 listopada 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 7 listopada 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Schulman - 26 marca 2025
SprzedawcaSchulman
Data26 marca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety unite bez daty (1604-1619) Jakuba I "Czwarty popiersie" wynosi 4200 USD. Moneta zawiera 9,17 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1414,48 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie"?

Aby sprzedać unite bez daty (1604-1619) "Czwarty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
