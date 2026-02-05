flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga1,25 g
  • Czystego złota (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Średnica18 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał1/2 korony
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:610 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (51)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1144 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1200 GBP. Licytacja odbyła się 21 września 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
1440 $
Cena w walucie aukcji 1440 USD
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
392 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 marca 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data28 marca 2023
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Roxbury’s - 21 października 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data21 października 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji CNG - 21 października 2020
SprzedawcaCNG
Data21 października 2020
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji DNW - 9 września 2020
SprzedawcaDNW
Data9 września 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Künker - 20 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data20 marca 2020
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 18 kwietnia 2019
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Heritage - 18 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data18 kwietnia 2019
StanXF45 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji London Coins - 2 września 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data2 września 2018
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" na aukcji DNW - 16 czerwca 2017
SprzedawcaDNW
Data16 czerwca 2017
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) Jakuba I "Pierwszy popiersie" wynosi 610 USD. Moneta zawiera 1,1462 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 177,05 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie"?

Aby sprzedać 1/2 korony bez daty (1604-1619) "Pierwszy popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

