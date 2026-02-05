Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,979)
- Waga6,8 g
- Czystego złota (0,214 oz) 6,6572 g
- Średnica34 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresJakub I
- NominałRial Ostroga
- Rokbez daty (1604-1619)
- WładcaJakub I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 260 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.
Ile kosztuje złota moneta rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?
Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety rial ostroga bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 59000 USD. Moneta zawiera 6,6572 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1026,79 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rial ostroga z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?
Aby sprzedać rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.