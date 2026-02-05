flag
Wielka BrytaniaOkres:1559-1952 1559-1952

Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica, Zurich

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,979)
  • Waga6,8 g
  • Czystego złota (0,214 oz) 6,6572 g
  • Średnica34 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • NominałRial Ostroga
  • Rokbez daty (1604-1619)
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:59000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie". Jest to złota moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 260 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
86241 $
Cena w walucie aukcji 80000 EUR
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanF
Cena
88053 $
Cena w walucie aukcji 80000 CHF
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji London Coins - 7 marca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data7 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 30 stycznia 2020
SprzedawcaKünker
Data30 stycznia 2020
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Schulman - 24 maja 2019
SprzedawcaSchulman
Data24 maja 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Hess Divo - 6 grudnia 2018
SprzedawcaHess Divo
Data6 grudnia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 28 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data28 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji London Coins - 18 marca 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data18 marca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Morton & Eden - 8 grudnia 2017
SprzedawcaMorton & Eden
Data8 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji London Coins - 4 września 2016
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Rial Ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" na aukcji Baldwin's of St. James's - 5 marca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data5 marca 2014
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena złotej monety rial ostroga bez daty (1604-1619) Jakuba I "Drugi wydanie" wynosi 59000 USD. Moneta zawiera 6,6572 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1026,79 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rial ostroga z datą bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać rial ostroga bez daty (1604-1619) "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Jakuba IMonety Wielkiej Brytanii w 1604 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale Rial OstrogaAukcje numizmatyczne